＜大王製紙エリエールレディス最終日◇23日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞愛媛での戦いを制したウー・チャイェン（台湾）で、国内女子ツアーの今季初優勝者は記録を更新する12人に増えた。これに比例し、昨年は5人と控えめだった初シード選手も10人に倍増。初優勝＆初シードを達成したひとりが、菅楓華だ。シード争いが決着する大会もトータル11アンダーの3位で