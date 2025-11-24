フリーアナウンサーの森香澄（30）が23日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・55）に出演。売れるきっかけになった番組を明かした。「1番は相席食堂かな」とABCテレビ「相席食堂」を挙げた森。お笑いコンビ千鳥がスタジオでロケVTRを見ながら、ツッコミどころで手元の“ちょっと待てい”ボタンを押して一時停止するというもので、「登場シーンですぐに“待てい”って押されて。ノブさんが“芸能界で1番怖