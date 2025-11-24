皇居では五穀豊穣を祈る「新嘗祭」が行われ、秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまが初めて参列されました。【映像】選手を見送る悠仁さまと紀子さま23日午後5時すぎ、「新嘗祭」に参列される秋篠宮さまや悠仁さまを乗せた車が皇居に到着しました。「新嘗祭」は天皇陛下がその年の収穫を神々に感謝する儀式で、宮中の祭祀の中では最も重要とされています。悠仁さまが新嘗祭に参列されるのはこれが初めてです。悠仁さまは午前に