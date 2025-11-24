【新華社ウルムチ11月24日】中国新疆ウイグル自治区コルガス出入境辺防検査站（出入境検査所）がこのほど発表した統計によると、同自治区新疆自由貿易試験区コルガスエリアにある中国−カザフスタン・コルガス国際辺境協力センターの今年に入ってからの入出場者数が19日までに延べ900万人を突破し、前年同期比40.3％増の905万人に達した。同センターでは、24時間予約出入境検査やオフピーク出入境検査などの利便化措置を提供し