エレンホト鉄道口岸の標準軌道場に停車する中欧班列。（エレンホト＝新華社配信）【新華社フフホト11月24日】中国内モンゴル自治区のエレンホト（二連浩特）口岸（通関地）で20日、55TEU（TEU（標準コンテナ換算）の貨物を満載した「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車）が出発し、ロシアに向かった。これにより、中欧班列「中央ルート」の年間運行本数が初めて3500本を超えた。中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団