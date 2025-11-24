エナジードリンク依存からの回復には、段階的で包括的な取り組みが効果的です。急激な摂取中断による強い離脱症状を避けるための段階的減量法や、症状に応じた対処方法について解説します。また、認知行動療法的なアプローチやストレス管理技法の習得、社会的サポートの活用など、心理学的な側面からの回復支援についてもお伝えします。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センタ}