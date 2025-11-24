チャンネル登録者数33.2万人以上、お誕生日配信の再生回数は13万回超え――と言っても、どこぞのインフルエンサーやVTuber界隈の話ではない。お腹の上で貝を割る、あの愛くるしい動物。そう、海のアイドル、ラッコの動画配信が、日本中を癒しているのをご存じだろうか。＊＊＊【可愛い写真わんさか！】ラッコ以外の「日本でここだけ」鳥羽水族館の人気動物の写真もほっぺに前肢を当ててムニムニしたり、飼育係さんの肩をトン