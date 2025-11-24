テレビ界で屈指の長寿番組の行く末に注目が集まっている。存続が懸念されているのはテレビ朝日系列のトーク番組「徹子の部屋」と、深夜帯放送の討論番組「朝まで生テレビ！」だ。＊＊＊【実際の写真】まるで別人のような「黒柳徹子」の若かりし頃移動は車椅子にテレビ担当記者が言う。「昭和51年に放送が始まった『徹子の部屋』は、今年で50年目を迎えました。始まった当時、司会を務める黒柳徹子さん（92）は42歳。令和5年9