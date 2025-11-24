杓子定規に「不倫を美化するのはダメ」とは思わない。しかし、“地獄の不倫” をあまりにも美化しすぎじゃないか。11月17日（月）に第6話が放送された草磲剛主演のドラマ『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』（フジテレビ系）。基本的には遺品整理人である鳥飼樹（草磲）が、遺品から故人の想いを汲み取って遺族に伝えていくという、ハートフルなヒューマンドラマだ。■遺品整理人の物語なのに2つ