カテキンは強力な抗酸化作用を持ち、細胞の酸化ダメージから身体を守る働きがあります。また、脂質代謝に影響を与えて体脂肪の蓄積を抑える可能性や、血糖値の上昇を穏やかにする作用も報告されています。こうした働きにより、日常的な健康維持をサポートする成分として期待されています。ここでは、カテキンがもたらす代表的な健康効果について詳しく見ていきましょう。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）