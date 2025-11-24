11月20日、午前0時にフランスのボージョレ地区で醸造したワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が解禁されました。筆者は、ワインと言えば髭男爵・ひぐち君が真っ先に思い浮かびます。髭男爵は、登場の際にワイングラスを掲げて「ルネッサ〜ンス！」と叫びます。そしてツッコむときには、ワイングラスを2人でカチィーンと合わせる「乾杯漫才」で知られています。しかし、それだけではありません。現在のひぐち君は日本