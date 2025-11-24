アトランタ・ホークス vs シャーロット・ホーネッツ日付：2025年11月24日（月）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 113 - 110 シャーロット・ホーネッツ NBAのアトランタ・ホークス対シャーロット・ホーネッツがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーター