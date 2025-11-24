バナナマン・日村勇紀が爆笑トークを交えて趣味のウォーキングの魅力を伝える健康促進番組『バナナマン日村が歩く！ ウォーキングのひむ太郎』（BS朝日）。11月25日（火）の同番組では、乃木坂46の奥田いろはと巡る「谷根千小さな幸せいっぱい見つけようコース」が放送される。今回は『ひむ太郎』のファンだと公言してきた奥田いろはが、ついにゲスト出演。奥田自身がコースを考案した谷中・根津・千駄木を巡る。有名な夕焼けスポ