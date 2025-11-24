鶴岡市によりますと、２０日の午後４時５０分ごろ、山形県鶴岡市小岩川地内の住吉神社付近で子グマ１頭（体長不明）が目撃されました。 【写真を見る】子グマが国道7号を横断鶴岡市小岩川市が注意呼びかけ（山形） 子グマは海側から国道７号線を横断していたということです。 子グマはその後、北東の山へ移動しました。 市は注意を呼びかけています。