トロント・ラプターズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2025年11月24日（月）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 119 - 109 ブルックリン・ネッツ NBAのトロント・ラプターズ対ブルックリン・ネッツがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし34-28で終了する。第