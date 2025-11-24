【ニューヨーク共同】米大リーグ、メッツの外野手ニモとレンジャーズの内野手セミエンの交換トレードが両球団で合意したと23日、複数の米メディアが報じた。ともに実績のある強打者で、通算135本塁打、32歳の左打者ニモは、今季155試合で打率2割6分2厘、25本塁打、92打点。35歳で通算253本塁打の右打者セミエンは、今季二塁手でゴールドグラブ賞を受賞。127試合で打率2割3分、15本塁打、62打点だった。