〈８月15日に発生した「マニラ邦人２人射殺事件」。その実行犯２人の裁判が11月12日から現地・フィリピンで始まった。『日刊まにら新聞』の記者として主に邦人事件や邦人の社会問題などを取材した経験を持つノンフィクション作家・水谷竹秀氏が、怪事件の真相とその裏にあるフィリピンの闇社会に切り込む〉背後から接近して頭部を撃ち抜いた「カバンを奪え。中には大金が入っている」--。今年８月半ば、フィリピンの首都マニラで日