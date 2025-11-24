ノルディックスキーのワールドカップ、ジャンプ男子個人第2戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が24日（日本時間）、ノルウェー・リレハンメルで行われ、小林陵侑（29、チームROY）が今季初勝利、通算36勝目を挙げた。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催第1戦目は5位に終わった小林は第2戦、1回目で138mをマークし、2位と好スタートを切った。2回目、スピードに乗った助走で踏切もタイミングよ