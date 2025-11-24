「軍人らしくやりたくない。武人であったと同時に文人」数多くの映画や、舞台、ドラマで活躍し、私塾「無名塾」を設立して役所広司（69）などの俳優を育て、生涯反戦を貫いた俳優の仲代達矢さんが11月８日、肺炎のため92歳で亡くなった。1979年９月、仲代さんが舛田利雄監督の『二百三高地』に乃木希典陸軍大将の役で主演した時に、伊豆大島で行われたロケ現場でインタビューしたことがあった。『二百三高地』は、日露戦争（1904〜