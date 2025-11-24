2000年代に社会現象を巻き起こしたドラマ「踊る大捜査線」。劇場版最新作「踊る大捜査線 N.E.W.」が来秋、公開されるが、主人公の青島俊作（織田裕二）が殉職する……そんな衝撃的な噂が、ネット上で飛び交っている。織田裕二「踊る大捜査線」復活までのドタバタ劇…ようやく製作発表も、公開が2年後になったワケ同作で織田は13年ぶりに青島として復活するが、その裏には、主演の織田とフジテレビの長年にわたる確執があっ