モデル・Ｎｉｋｉ（２９）の最新ショットにフォロワーが騒然となった。２４日までにＳＮＳで「お肌は年中スベスベがいいです」とつづり、脱毛サロンの広告ビジュアルをアップ。キャミソールやショートパンツ姿の撮影ショットで美肌を見せた。抜群のスタイルと美ぼう。フォロワーは「ニキちゃん可愛すぎる」「やばい可愛い」「ニキちゃん、細い！！！」「超きれい！」「マジで可愛い」とほれぼれした。Ｎｉｋｉは恋愛リアリ