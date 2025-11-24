【私もデビュー50年】スフィンクスの前で熱唱 岩崎宏美さんのとっておきの1枚岩崎宏美さん（歌手／66歳）◇◇◇デビューは16歳。堀越学園の芸能クラスに通い、同級生には森昌子もいた。「マネジャーが迎えに来る子もいましたが、東京生まれ東京育ちの私はお迎えが気恥ずかしくて、ワンピースを入れたスーツバッグとちょっとのメーク道具を持って、電車で現場に行ってました。当時は子供が歌手になるなんて思いもし