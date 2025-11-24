イスラエル軍がレバノンの首都・ベイルートを空爆し、少なくとも5人が死亡しました。イスラム教シーア派組織「ヒズボラ」の参謀総長も、殺害したとしています。【映像】空爆被害の様子イスラエル首相府は23日、ベイルート南部・ダヒエでヒズボラの事実上のナンバー2である参謀総長を標的とした攻撃を実施したと明らかにしました。ヒズボラの武装化を主導していたためだと主張しています。イスラエルメディアなどは、この空爆