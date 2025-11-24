沖縄県大宜味村内で、水道の導水管が破裂しました。県は、漏水が起きた影響で本島内の17市町村で断水が発生する恐れがあると発表しました。【画像】配水管が破裂し水があふれる道路（実際の様子）ダムから浄水場へ水を送水する導水管が破裂しました。この影響で本島中南部の多くの地域で今後、断水が発生する見込みが高まっています。沖縄県によりますと断水の対象になるのは、恩納村と金武町より南側で17市町村です。断水は