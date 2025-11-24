Adoが、2026年7月4日、5日に神奈川・日産スタジアムにて2Days公演を開催することが発表された。公演タイトルは後日発表される。【ライブ写真】Adoの世界ツアーがついに終幕…！ファイナルとなったホノルル公演の模様今年は、自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』と、初のドームツアー『よだか』を完遂したAdo。次なるステージは日産スタジアムとなる。現在、公式ファンサイ