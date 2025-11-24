中日の福永裕基内野手が２４日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、８００万円減の年俸２７００万円でサインした（金額は推定）。「けがで２度も長期離脱してしまった。けがしない体作りが求められる。フィジカルというか、パワーアップを目指して、（来季は）けがなくシーズンをやりきりたい」。３年目の今季は、相次ぐ故障に泣かされた。３月１８日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイドーム）で