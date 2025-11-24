ガールズグループILLITが、皆の予想を裏切る反転が盛り込まれた新譜でカムバックする。【写真】「天使」モカ、愛らしさMAXのロリータファッション本日(11月24日)午後6時にリリースされるILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)の1st Single Album 『NOT CUTE ANYMORE』は、今までに見せてきたかわいい魅力以上のものを見せるというILLITの抱負が込められた。彼女たちは同名のタイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』と収録曲『NOT CUTE