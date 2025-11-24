フリーアナウンサーの永島優美が24日までに自身のインスタグラムを更新。23日に34歳の誕生日を迎えたことを明かし、1歳愛娘との親子ショットを披露した。「はっぴーとぅーゆー！と、娘に何度も祝ってもらった34歳の誕生日」と書き出すと、愛娘と頬を指さす親子ショットをアップ。「最近写真を撮る時はだいたいこのポーズです」とつづった。「たくさんのメッセージ、そしていつも応援してくださっている皆様、ありがとうござ