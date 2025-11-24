熟年離婚で手にした「自分一人の時間」。しかし、その解放と引き換えに、元専業主婦には「経済的困窮」と「深い孤独」という厳しい現実が待っていることも。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、山内佳代さん（仮名）の事例とともに、熟年離婚による専業主婦の経済リスクについて解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。献身的な妻