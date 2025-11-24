プロ野球・巨人の高梨雄平投手が12月18日に今村信貴投手とトークショーを行うことを明かしました。高梨投手と今村投手は同じ中継ぎ陣で、プライベートでも仲が良く、大勢投手とともに“高梨軍団”のメンバーでした。2020年に巨人に移籍してきて初めて今村投手と会話したことを鮮明に覚えているそうです。「ノブを先輩だと思ってて、『今村さん、よろしくお願いします、高梨です』って挨拶して、『今村です、後輩です』っていうやり