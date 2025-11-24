言葉の空欄に入る共通のひらがな2文字を探す、人気のことば脳トレクイズ！ 見覚えのある単語同士でも、共通部分を見抜くのは意外と難しいものです。発想力を柔らかくして、ぜひ挑戦してみてください。問題：□に共通して入るひらがなは？次の3つの空欄に、同じひらがな2文字を入れて完成する言葉を考えてください。・□□みかた・□□い・もく□□ひらがな2文字、何が入るでしょうか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：てき正解は「てき