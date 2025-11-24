警察によりますと、きょう午前４時２０分ごろ、山形県天童市山口地内で、体長１メートルほどのクマが目撃されたということです。 【写真を見る】近くには公民館も天童市山口でクマ目撃警察などが注意呼びかけ（山形） 現場は上山口公民館から東へおよそ６０メートルの場所で、警察や自治体が付近住民に注意を呼び掛けています。