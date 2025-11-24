10月15日、ウルグアイで、終末期の患者が安楽死を選ぶ権利を認める法案が賛成多数で可決された。南米で安楽死が法制化されるのは、ウルグアイが初だという。 日本でも安楽死の法制化を求める意見はたびたび発せられている。一方で、合法化されたことを契機に徐々に条件が緩和されていき、障害者や要介護者などの社会的弱者が「安楽死を受けるように」とプレッシャーをかけられる、「滑り坂」と呼ばれる事態に懸念を抱く議論