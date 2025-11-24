妊娠目的以外の性交渉を妻から拒否されていて、セックスレスの状態が続いているーー。こうした相談が弁護士ドットコムに寄せられました。夫婦間に性交渉がない、いわゆる「セックスレス」は、離婚の際にはしばしば論点となります。性交渉の拒否は、法律上、離婚原因や慰謝料請求の根拠となるのでしょうか。●セックスレスは裁判上の離婚原因になり得るか？夫婦間のセックスレス（正当な理由のない継続的な性交渉の拒否）は、民法が