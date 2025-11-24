東京・足立区の3階建てビルで火事があり、60代とみられる男性2人が病院に搬送されましたが、このうちの1人が死亡しました。【映像】火災後のビル24日午前4時頃、足立区東伊興の3階建てのビルの3階から煙が見えると通報が相次ぎました。警視庁などによりますと、消防車など24台が出動して火は約2時間後に消し止められましたが、ビルの3階部分の30平方メートルが焼けました。この火事で60代とみられる男性2人が病院に搬送さ