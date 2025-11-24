歌手の工藤静香（55）が23日、Instagramを更新。自宅の庭を愛犬が駆け回る様子を動画で公開し、反響が寄せられている。映像】工藤静香の「すんごい豪邸」と話題の自宅これまでにも、庭で育てたオレンジを収穫する姿や様々な果物を紹介するなど、自宅での様子を発信している工藤。「すんごい豪邸」「お庭が豊かな果樹園ですね」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。“すんごい豪邸”と話題の自宅庭で駆け回る愛犬202