[11.23 プレミアリーグ第12節 リーズ 1-2 アストン・ビラ]リーズのダニエル・ファルケ監督はアストン・ビラ戦で途中出場の田中碧を交代で下げた理由について、次のファウルで退場になるリスクがあることを第4審判員から伝えられたためだと説明した。『BBC』や『リーズ・ライブ』などが伝えている。田中はこの試合でベンチスタートとなったが、前半23分にMFアントン・シュタハが負傷したため緊急出場した。『Sofaスコア』のデー