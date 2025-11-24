ナイジェリアで、カトリック系の寄宿学校が武装集団による襲撃を受けた/Ifeanyi Immanuel Bakwenye/AFP/Getty Images（CNN）アフリカ西部ナイジェリア北中部ナイジャ州にあるカトリック系私立学校が武装集団に襲撃された事件で、拉致された生徒のうち50人が脱出して家族の元へ戻った。ナイジェリア・キリスト教協会（CAN）が23日に明らかにした。同協会によると、武装集団は21日に学校を襲撃して児童生徒303人と教員12人を誘拐した