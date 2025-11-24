大相撲九州場所大相撲九州場所の千秋楽が23日、福岡国際センターで行われ、優勝決定戦で横綱・豊昇龍（立浪）は関脇・安青錦（安治川）に送り投げで敗れた。土俵を去る際、悔しさを押し殺しながら見せた礼儀に反響が広がった。土俵上で安青錦の勝利が決まると、豊昇龍は土俵を叩くほど悔しがったが、すぐに立ち上がり、土俵に向かって深々と頭を下げた。さらに、土俵の下でも深々と頭を下げ、引き揚げた。品格が求められる横