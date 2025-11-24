ニューブロックワールド学研提供 香川県綾川町のイオンモール綾川で、11月29日と30日、「ブロックまみれ！夢のニューブロックワールド」が開催されます。参加無料。 Gakkenが主催するイベントです。約2万個のカラフルなブロックでできたプールで、子どもたちは創造力を発揮しながら遊ぶことができます。 「遊べる巨大ジオラマボールコースター」では、「Gakken