ベトナム中部で、数日にわたる大雨により大規模な洪水や土砂崩れが発生し、これまでに少なくとも90人が死亡しました。【映像】洪水被害に巻き込まれる住人現地メディアなどによりますと、ベトナムでは今月中旬から断続的な大雨となっていて、中部を中心に洪水や土砂崩れの被害が相次いでいます。死者は少なくとも90人に上っていて、今も12人の行方が分からなくなっているということです。また、18万戸以上の建物が浸水した