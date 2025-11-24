元代墓出土の磁鉢。（太原＝新華社配信）【新華社太原11月24日】中国の山西省考古研究院と同省太原市文物保護研究院はこのほど、山西財経大学東山新キャンパス（太原市）で発掘した元代の墓5基に関する情報を公開した。元代の民衆の埋葬習慣を理解する新たな資料となる。東山新キャンパスは小店区崗頭村の東にあり、2019年に建設予定地で墓が発見されたことを受け、両研究院などが緊急発掘した。元代墓出土の磁鉢。（太原＝新