とちぎテレビ ２３日午前１０時前、小山市出井の新国道４号で千葉県酒々井町の５１歳の会社員の女性が運転するバイクが転倒する事故がありました。 この事故で女性が頭などを強く打って意識不明の重体です。 小山警察署で詳しく調べています。