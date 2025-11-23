とちぎテレビ ２３日午前４時２５分ごろ、群馬県みなかみ町猿ヶ京温泉の国道１７号で、乗用車とライトバンが衝突しました。 乗用車に乗っていた足利市の１６歳から１８歳の少年６人が足の骨を折るなどの重傷、ライトバンのみなかみ町の５５歳の男性が足の骨を折る重傷を負いました。 沼田警察署によりますと乗用車は定員５人で、対向車線にはみ出したと見られます。 飲酒している少年もいたといい、誰が運転していたかや