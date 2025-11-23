とちぎテレビ ２３日午前９時ごろ、埼玉県行田市の国道で軽ワゴン車や乗用車など６台が絡む多重事故があり、２０代から５０代の男女５人がけがをして病院に搬送されました。 いずれも搬送時に意識はあり、命に別条はないということです。県警は事故の原因や詳しい状況を調べています。 県警によりますと、３０代ぐらいの男女が乗った軽ワゴン車が、信号待ちをしていた乗用車に追突し、はずみで別の４台が巻き込まれました