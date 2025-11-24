現在80歳の女性は1年前に夫を亡くしたが、遺族年金や貯金があり、持ち家に住んでいる。贅沢さえしなければ、穏やかな余生を暮らせるはずだが、そうはいかない理由が2つあった。ひとつは、がん罹患。もうひとつは、とてつもないお金がかかる案件だった。それは――。写真＝iStock.com／pocketlight※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pocketlight■「持ち家＋貯金1800万＋年金月16万」でも足りないワケ工藤恭平さん（仮名）