本屋で立ち尽くし、タイトルと装丁に流されて「どの本を買えばいいのかわからない」と時間だけが過ぎていくことはありませんか。本を選ぶとき、何を基準に選べばいいのでしょうか？ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが20万人を超え『コンサル時代に教わった仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている読書のコツ」を本記事で紹介します。（構成