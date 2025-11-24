整った容姿で高身長、イケメンなのはもちろんのこと、2025年もドラマ「PJ 〜航空救難団〜」などの話題作に出演し、ますます知名度を拡大中の俳優・前田拳太郎。幼い頃から仮面ライダーに憧れていたという前田が、「仮面ライダーリバイス」(2021年9月〜2022年8月放送)でドラマ初主演を果たしたことは、多くの人が知るところだろう。令和仮面ライダーの第3作「仮面ライダーリバイス」は、自分の身体に宿る悪魔と契約してライダーに変