大阪「なんば広場」2周年を記念した映画『楓』（12月19日公開）ライトアップサプライズイベントが23日、同所で行われ、福士蒼汰、福原遥、行定勲監督が登場した。【写真多数】なんばにスピッツ「楓」が流れ…福士蒼汰＆福原遥が登場の場面なんばは、日本初の映画上映が行われた、映画興行発祥の地。「なんば広場」は、南海なんば駅前に2023年11月に誕生した。冬の訪れとともに、この日からイルミネーションが始まり、映画『楓