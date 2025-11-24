『うさぎかぶしきがいしゃ』（こぐま社）前作『へびながすぎる』（こぐま社）が好評で増刷を重ねている、ふくながじゅんぺいさん。うさぎを主人公にあたらしい絵本を制作しました。その名も『うさぎかぶしきがいしゃ』（こぐま社）。いったいどんな会社なのでしょう……。制作の裏話や、絵本作りへの思いをお聞きしました。（文：大和田佳世）お話を聞いた人ふくながじゅんぺい静岡県出身。絵本作家・イラストレーター。2017年『